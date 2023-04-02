Горецка: Нагельсман отдавал всего себя клубу, хочу сказать ему спасибо за его работу

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка высказался о тренерских перестановках в команде. В первом матче под руководством Томаса Тухеля, сменившего на посту Юлиана Нагельсмана, «Бавария» обыграла дортмундскую «Боруссию» (4:2) в матче 26-го тура немецкой Бундеслиги.

«Новый тренер очень хорошо подготовил нас к игре за такое короткое время. Но, я думаю, все знают, что Юлиан отдавал клубу всего себя с утра до ночи, и я считаю, что это совершенно нормально — сказать ему спасибо за его работу после его ухода», — приводит слова Горецки Sport.de.

Нагельсман был уволен после поражения в матче 25-го тура чемпионата Германии с «Байером» (1:2). Благодаря победе над «Боруссией» «Бавария» вернулась на первую строчку в таблице Бундеслиги, набрав 55 очков после 26 матчей.