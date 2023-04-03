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Дзюба прокомментировал слухи о том, что «Локомотив» предлагает ему долгосрочный контракт

Дзюба прокомментировал слухи о том, что «Локомотив» предлагает ему долгосрочный контракт
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Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба прокомментировал слухи о том, что «Локомотив» предлагает ему новое долгосрочное соглашение. 34-летний форвард заявил, что решение по поводу своего будущего будет принимать в конце сезона. При этом Дзюба подчеркнул, что в приоритете для него будет продление сотрудничества с «Локомотивом».

«В Сети пишут, что «Локо» предлагает мне долгосрочный контракт? Ой, я не знаю, чего мне предлагают или не предлагают. Знаю точно, что сейчас не буду ничего ни с кем подписывать или обсуждать. С огромным уважением отношусь к «Локомотиву», к команде, я сфокусирован только на игре. А что будет дальше — сядем после сезона и посмотрим. Я выслушаю все предложения, но «Локомотив» точно будет в приоритете на 100%. Потому что мне здесь всё нравится, мне по‑настоящему комфортно, тут потрясающий тренерский штаб и команда. Наслаждаюсь каждой секундой в «Локо», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

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