Игрок «Зенита» Дуглас Сантос рассказал, что помогло ему переехать в Европу

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал о своей игре за сборную Бразилии на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, заявив, что именно победа на Олимпиаде помогла ему переехать в Европу.

«Прошло уже много времени с момента моего первого вызова в сборную Бразилии, но я помню, как мне сообщили об этом на тренировке. Я не мог поверить, меня переполняли очень сильные чувства. Представлять мою страну было моей мечтой. Я не думал, что это произойдёт в том году, я был совсем юный. Но бог подготовил для меня нечто особенное.

Моя игра за сборную Бразилии в 2016 году была очень хорошей. Я провёл несколько отличных матчей. Я завоевал титул, как, например, Олимпиада в Рио. Мы были непобедимыми, она помогла мне переехать в Европу. Это была историческая победа», — приводит слова Сантоса Globo Esporte.