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Слуцкий: Джикия — чемпион мира по затяжке времени, вряд ли «Спартаку» стоит жаловаться

Слуцкий: Джикия — чемпион мира по затяжке времени, вряд ли «Спартаку» стоит жаловаться
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Бывший тренер ЦСКА и «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о словах наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля по итогам матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (0:0). Испанский специалист пожаловался, что вратарь соперника Гиорги Шелия часто тянул время.

«Не стоит обращать серьёзное внимание на слова тренеров после матчей. При всём уважении к Георгию Джикии считаю, что он чемпион мира по затягиванию времени и вряд ли «Спартак» может говорить, что другая команда тянет его больше. Мне кажется, Георгий тянет время больше, чем все команды РПЛ вместе взятые.

Слова Абаскаля? Это обида, текущее бессилие, я могу это понять и принять по-человечески. Но у «Спартака» было достаточно игрового времени, чтобы реализовать своё преимущество», — сказал Слуцкий в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.

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