Бернарду Силва: «Арсенал» может выиграть АПЛ, но «Ман Сити» будет бороться до конца

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва заявил, что «горожане» будут до конца бороться с лондонским «Арсеналом» за чемпионство в АПЛ.
«Арсенал» может выиграть АПЛ, но мы будем бороться до конца. Тут палка о двух концах. Некоторые люди говорят: «Они более опытны», а другие: «О, они выиграли в прошлом сезоне, они больше не хотят выигрывать». Решать вам.
Об «Арсенале» можно сказать то же самое. В один прекрасный день им не хватит опыта, чтобы выиграть, но на следующий о них скажут: «О, они очень голодны до побед, потому что никогда не выигрывали». Мы будем бороться. Они очень хороши и заслуживают места на вершине.
Матч с «Арсеналом» будет очень важным, но у нас и другие важные игры. Если мы потеряем очки раньше, то не будет иметь значения то, что произойдёт во встрече с ними», — приводит слова Силвы Manchester Evening News.
Впечатляющее достижение голкипера «Ман Сити» Эдерсона
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