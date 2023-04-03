Болгарин из «Рубина» рассказал, какие стереотипы о России слышал до переезда в страну
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Новичок «Рубина» Димитар Митков рассказал, какие стереотипы о России слышал до переезда в страну. Также футболист, ранее выступавший в составе софийского «Локомотива», рассказал, подтвердились ли эти стереотипы.
«Что я до этого слышал о России? Я очень много слышал о погоде, снеге и о том, что в России очень холодно.
Сейчас, конечно, в Казани стало теплее. Но когда мы только приехали сюда со сборов в Турции, то было достаточно холодно. Думаю, разница в температурах между Россией и Болгарией примерно 10–15 градусов. А если говорить о других стереотипах, то даже не вспомню», — приводит слова Миткова «Татар-информ».
Напомним, ранее Митков заявил, что у него не было сомнений при переезде в Россию, несмотря на политическую обстановку в мире.
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