Болгарский новичок «Рубина»: сомнений о переезде в Россию не было. Доволен своим выбором

Зимний новичок «Рубина» Димитар Митков прокомментировал свой переход в казанский клуб. Напомним, болгарский футболист перебрался в Россию из софийского «Локомотива».

«На момент, когда на меня вышел «Рубин», чемпионат Болгарии уже начался. И, честно говоря, за два дня до перехода я даже сыграл официальную игру. Сразу после матча мой агент сообщил мне, что есть вариант с одним российским клубом. Мы вместе с ним обсудили данное предложение и приняли решение о переходе в «Рубин». Я очень доволен своим выбором.

Были ли сомнения о переезде в Россию? Если честно, никаких сомнений не было. Потому что для меня самое главное – это футбол. Я приехал в Россию с единственными мыслями: вырасти как футболист и помочь «Рубину» решить соответствующие задачи.

Как отношусь к отстранению России от еврокубков? Мы ничего с этим сделать не можем. От нас, от игроков, это не зависит. Так что в первую очередь нам нужно сосредоточиться на внутреннем чемпионате», — приводит слова Миткова «Татар-информ».