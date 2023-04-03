Пети — о свисте в адрес Месси: оскорбление футбола. Лионелю нужно убираться из клуба

Чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Эммануэль Пети осудил свист болельщиков «ПСЖ» в адрес нападающего парижан Лионеля Месси.
«Проблема «ПСЖ» не в Месси или Неймаре. Проблема «ПСЖ» в том, что Аль-Хелаифи и Кампуш, приглашая звёздных игроков, не принимают во внимание то, что им нужно создать наилучшие условия. Когда Аргентина была командой воинов, готовых умереть и пролить свою кровь за Месси, мы видим, что произошло: они стали чемпионами мира. В «Барсе» все игроки двигались вокруг своего маэстро.
Когда я вижу свист, это оскорбление футбола. Есть стая собак, огрызающихся на Месси. Я бы посоветовал Месси поскорее убираться из клуба! Это не футбольный клуб. Это место перед пенсией даже для 20-летних игроков», — приводит слова Пети Goal со ссылкой на RMC.
- 3 апреля 2023
-
22:55
-
22:44
-
22:30
-
22:24
-
22:16
-
22:10
-
22:00
-
21:58
-
21:39
-
21:37
-
21:30
-
21:29
-
21:15
-
21:00
-
20:57
-
20:50
-
20:45
-
20:30
-
20:21
-
20:15
-
20:14
-
20:00
-
19:46
-
19:43
-
19:42
-
19:30
-
19:15
-
19:10
-
19:04
-
18:59
-
18:45
-
18:44
-
18:41
-
18:28
-
18:24