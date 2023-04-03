Пети — о свисте в адрес Месси: оскорбление футбола. Лионелю нужно убираться из клуба

Чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Эммануэль Пети осудил свист болельщиков «ПСЖ» в адрес нападающего парижан Лионеля Месси.

«Проблема «ПСЖ» не в Месси или Неймаре. Проблема «ПСЖ» в том, что Аль-Хелаифи и Кампуш, приглашая звёздных игроков, не принимают во внимание то, что им нужно создать наилучшие условия. Когда Аргентина была командой воинов, готовых умереть и пролить свою кровь за Месси, мы видим, что произошло: они стали чемпионами мира. В «Барсе» все игроки двигались вокруг своего маэстро.

Когда я вижу свист, это оскорбление футбола. Есть стая собак, огрызающихся на Месси. Я бы посоветовал Месси поскорее убираться из клуба! Это не футбольный клуб. Это место перед пенсией даже для 20-летних игроков», — приводит слова Пети Goal со ссылкой на RMC.