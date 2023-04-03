Поттер получит € 14,8 млн после увольнения из «Челси» — Daily Mail
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Стал известен размер неустойки Грэма Поттера, уволенного с поста главного тренера «Челси», сообщает Daily Mail.
Клуб выплатит уволенному тренеру £ 13 млн (€ 14,8 млн). Отмечается, что затраты клуба на тренеров в нынешнем сезоне превысили € 58 млн. Пригласив Поттера, «Челси» выкупил его контракт у «Брайтона» за рекордные для английской Премьер-лиги € 25 млн; суммарная зарплата тренера составила € 8 млн, а уволенному Томасу Тухелю клуб выплатил € 11 млн.
Поттер был уволен после поражения в матче 29-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (0:2). В нынешнем сезоне чемпионата Англии «Челси» располагается на 11-й строчке турнирной таблицы, набрав 38 очков после 28 матчей. В четвертьфинале Лиги чемпионов клуб сыграет с «Реалом».
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