Грэм Поттер отказал «Лестеру»

Бывший тренер лондонского «Челси» Грэм Поттер отклонил предложение от «Лестера». По информации talkSPORT, английский специалист планирует взять паузу в работе до лета, а уже в следующем сезоне – найти себе новый клуб.

«Лестер» имеет давний интерес к Поттеру, поэтому руководство клуба сразу же обратилось к представителям Грэма, как только тот остался без работы. Однако Поттер отказался незамедлительно вернуться в футбол.

Накануне сразу две команды Премьер-лиги лишились своих главных тренеров. Поттер был отправлен в отставку после домашнего поражения от «Астон Виллы» (0:2), а «Лестер» расстался с Бренданом Роджерсом, который проработал в команде четыре года.

На данный момент «Лестер» находится в зоне вылета, располагаясь на 19-м месте в таблице. Команда не побеждает на протяжении шести матчей Премьер-лиги кряду.