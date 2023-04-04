Клопп ответил на вопрос о возможной отставке из «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о возможной отставке из клуба.

«Нет никакой необходимости бояться отставки. Я здесь для того, чтобы приносить пользу. Я здесь не в качестве талисмана или чего-то ещё, и не ради фресок на стенах дома. Я здесь для того, чтобы добиться результата, я знаю это на 100 процентов. Я также знаю, что я всё ещё здесь из-за того, что произошло за последние несколько лет — мне не нравится этот факт, и в значительной степени я должен полагаться на это. Правильно это или нет, мы узнаем это в будущем», — приводит слова Клоппа Daily Mail.

Клопп возглавляет «Ливерпуль» с 2015 года. Контрактное соглашение специалиста с клубом рассчитано до 2026 года.

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