Тен Хаг рассказал, что говорил игрокам «МЮ» в раздевалке после поражения от «Ньюкасла»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о претензиях к игрокам команды.
«После игры с «Ньюкаслом» в раздевалке я сказал: «Не должно быть такого, что соперник более зол, чем мы». Борьба за топ-5 будет жаркой, победить можно лишь в том случае, если мы будем соответствовать желанию и страсти соперников. Неудачи всегда имеют место быть. Важно оставлять их позади и извлекать уроки», — цитирует тен Хага Goal со ссылкой на BBC Radio 5Live.
Напомним, 2 апреля завершился матч 29-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ньюкасл Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед». Команды играли на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайн (Англия). «Ньюкасл Юнайтед» одержал победу со счётом 2:0.
Тен Хаг просит у фанатов «МЮ» деньги на Мбаппе и Беллингема:
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