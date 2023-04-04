Сильвию Берлускони: только Златан может решать, сколько он ещё будет играть

Президент и владелец «Монцы» Сильвио Берлускони рассказал, что думает о 41-летнем Златане Ибрагимовиче, выступающем за «Милан».
«Златан – большой чемпион, у него непревзойденный характер и психологическая сила.
Я знаю, что он всё ещё очень хочет играть. Только он может решать, сколько он будет играть. Я думаю, что его личность очень важна на поле и в раздевалке.
В будущем, я уверен, он будет продолжать играть важную роль в мире футбола: у него есть разум и харизма, необходимые для того, чтобы хорошо делать всё, что бы он ни решил делать. Он может стать хорошим тренером или менеджером», — приводит слова Берлускони La Gazzetta dello Sport.
В текущем сезоне Серии А Ибрагимович забил один гол в четырёх матчах.
Златан Ибрагимович психует во время матча «Милана»
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