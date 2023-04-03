Берлускони: трансфер Марадоны? Нельзя брать сердце целого города и перенести его в Милан

Президент и владелец «Монцы» Сильвио Берлускони рассказал, сожалеет ли он, что в своё время не подписал Диего Марадону из «Наполи» в «Милан».
«У меня очень глубокое сожаление по этому поводу. И не только потому, что Марадона был лучшим игроком своего поколения. Он был хрупким человеком. Возможно, дисциплинированность и внимание к людям, которые были в моём «Милане», помогли бы ему избежать некоторых ошибок.
Общаясь с ним, я понял одно: Марадона – это Неаполь. Он был символом и флагом сильнейшего «Наполи» в истории, по крайней мере до сегодняшнего дня.
А флаги нельзя купить и переместить. Это было бы всё равно, что взять сердце целого города и перенести его в Милан. Это было бы несправедливо, этого нельзя было делать. Эту оценку разделял и сам Диего, обладающий большой чувствительностью», — приводит слова Берлускони La Gazzetta dello Sport.
Как великий Марадона играл в Аргентине перед ЧМ-1994
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