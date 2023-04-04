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Защитник «Урала» Филипенко: надеюсь, мы справимся со «Спартаком» в Кубке. Шансы 50 на 50

Защитник «Урала» Филипенко: надеюсь, мы справимся со «Спартаком» в Кубке. Шансы 50 на 50
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Защитник «Урала» Егор Филипенко высказался о предстоящем ответном матче 1/2 финала Фонбет Кубка России (Путь РПЛ) со «Спартаком». Первая игра завершилась со счётом 1:1, ответная пройдёт сегодня, 4 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 мск.

«Не думаю, что результативная ничья на выезде в первом матче сделала нас фаворитами этого полуфинала. Мы же не 3:0 обыграли «Спартак». Так что шансы 50 на 50. Нам противостоит очень хорошая команда. Их игра мне очень симпатична. «Спартак» хорошо атакует, там много техничных футболистов. Создают численное преимущество, приходят все в центр. От этого тяжело кого-то персонально держать. Двигают мяч хорошо, поэтому надо сохранять постоянную концентрацию. Надеюсь, мы справимся с ними. Хотим максимально успешно провести оставшуюся часть сезона, как в чемпионате, так и в Кубке, поэтому крайне серьёзно настраиваемся на ответный матч», — приводит слова Филипенко интернет-портал «Известия».

Фонбет Кубок России. 1/2 финала (Путь РПЛ)
04 апреля 2023, вторник. 17:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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