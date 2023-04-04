Кобелев: Дзюба может перегнать по голам Малкома и Промеса

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев высказался об игровом уровне нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы. По мнению специалиста, Дзюба может побороться за звание лучшего бомбардира РПЛ, а также он может обыграть «один в один» любого защитника из чемпионата России.
«Я ещё зимой говорил, что его выступление за «Локомотив» зависит от физической готовности. Сейчас он в великолепной форме.
Он не только может догнать Малкома и Промеса, у которых по 16 мячей, но и перегнать их. Для него сейчас очень важный момент, Артём любит сложности, это вызов для него и мотивация. А тут их несколько — и спасти клуб, и показать, что свои снайперские способности форвард не растерял.
Дзюба в штрафной обыграет любого защитника нашей лиги, поэтому и неудивительно, что он делает хет-трики и дубли», — приводит слова Кобелева Legalbet.
- 4 апреля 2023
-
12:36
-
12:35
-
12:31
-
12:21
-
12:16
-
12:11
-
12:09
-
12:06
-
11:56
-
11:52
-
11:47
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:11
-
11:11
-
11:04
-
11:00
-
10:54
-
10:40
-
10:27
-
10:15
-
10:11
-
10:08
-
10:01
-
09:58
-
09:54
-
09:45
-
09:35
-
09:31
-
09:21
-
09:18
-
09:11
-
09:07
-
09:06