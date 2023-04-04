Дзюба обозначил главную цель на конец карьеры. Как ему стать бомбардиром «всея Руси»

Пару дней назад Артём Дзюба прибил дублем «Пари НН». За четыре матча он выбился в лучшие бомбардиры «Локомотива» в сезоне. У него уже шесть голов, столько же за команду забил только Антон Миранчук. Но вообще нет сомнений, что сезон Артём закончит единоличным лидером.

Однако у 34-летнего форварда есть более глобальная цель – побить во всех рейтингах Александра Кержакова.

Артём Дзюба нападающий «Локомотива» «Слежу ли за статистикой, чтобы обогнать Кержакова? Блин, я чуть‑чуть сбился. Есть же несколько версий: «Клуб Федотова», другой клуб… Знаю, что где‑то рядом. Хочу догнать и перегнать. Не знаю насчёт именно этого сезона, но до конца карьеры – точно. Это большая цель. Керж – величина, бомбардир всея Руси. Мне хочется его опередить».

Стоп, Дзюба ведь уже лучший бомбардир. Кого он тогда хочет догнать?

Возможно, вы задали себе этот вопрос, когда прочитали цитату Артёма. Потому что точно видели новости о его рекорде. В октябре 2021-го Дзюба забил «Динамо» и действительно стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России.Тогда это был его 144-й гол в 375 матчах. Он обошёл Веретенникова и возглавил список. Сам Олег очень доброжелательно прокомментировал то событие.

«Я отнёсся вполне нормально, так как любой рекорд когда-то умножается и увеличивается. Я его не поздравил [по телефону], так как у меня нет его контактов. Но в соцсетях ему написал. Ответа не последовало, может, сообщений было много и он не увидел. А так хочу его поздравить. Пусть радует своей игрой болельщиков. У меня никакой ревности нет. В последние сезоны Артём много забивал и был явным кандидатом, чтобы побить рекорд», – сказал Веретенников «РИА Новости».

Дзюба отреагировал тоже корректно – вспомнил историю, что познакомился с условным конкурентом на дне рождения Леонида Слуцкого и сказал, что возьмёт этот рекорд. На что супруга бывшего полузащитника «Ротора» сообщила, что в их семье только этого и ждут.

Артём Дзюба в «Локомотиве» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Кстати, за год до этого Артём стал лучшим российским бомбардиром в истории Лиги чемпионов. У него девять голов. На один больше, чем у Тихонова.

Сейчас у Дзюбы 154 гола в чемпионатах России. У Кержакова – 139. Ближайший преследователь из действующих футболистов – Фёдор Смолов со 101 мячом. Естественно, он вряд ли догонит Артёма. Дальше – Промес с 84 голами, Квинси тоже далеко. Из относительно реальных кандидатур – Фёдор Чалов с 58 мячами. Но чтобы догнать или перегнать Дзюбу, форварду ЦСКА нужны годы стабильной игры.

А о каких рейтингах тогда идёт речь?

Вероятно, о двух. Первый – «Клуб Григория Федотова». Второй – «Клуб 100» от «Спорт-экспресса». По сути, это одна и та же система подсчёта, но с одним принципиальным отличием. В первом случае речь о футболистах, выступавших или выступающих во времена СССР и России. Второй ведётся только по российскому периоду.

В таблицу вносятся голы не только в чемпионатах СССР/России, но и во всех остальных официальных матчах. В том числе в Кубке страны, еврокубках, матчах за сборную. А ещё – мячи за иностранные клубы.

И здесь уже Артём Дзюба не в лидерах. Если берём «Клуб Григория Федотова», то там на первых местах два советских футболиста – Олег Блохин и Олег Протасов. У первого 319 голов, у второго – 244. На третьей позиции Александр Кержаков с 226 голами. И потом уже Дзюба с 223. По этому рейтингу разница всего в три мяча. То есть уже в этом сезоне Артём имеет реальные шансы нагнать Александра.

А вот в «Клубе 100» между ними разница в 10 голов. Логичный вопрос – как так получилось? Всё дело в том, что рейтинги учитывают голы не во всех европейских чемпионатах. Например, статистики «Клуба Федотова» не вносят туда мячи из чемпионата Швейцарии. А «Клуб 100» вносит. Кержаков забил за «Цюрих» семь мячей. Отсюда и возникает разница.

Дзюба может обойти Кержакова в «Клубе Григория Федотова» и выйти на третье место уже в апреле. И после вполне можно побороться с Протасовым. До Блохина очень далеко. А чтобы стать лучшим бомбардиром в истории российского футбола нужно забить ещё 11 мячей. Это уже, вероятно, история для следующего сезона.

А где Дзюба ещё соревнуется с Кержаковым?

В сборной России. У Кержакова и Дзюбы по 30 мячей за национальную команду. Александр уже точно не имеет никаких шансов выйти на единоличное первое место. А вот Артём может. Это всегда было его целью и мечтой.

Артём Дзюба и Валерий Карпин Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Проблема только в принципиальности главного тренера – Валерия Карпина. Ему нет дела до личных рекордов, и думает он только об интересах команды. И поэтому установил ценз для полевых футболистов — не старше 30 лет. Имеет право. Хотя Дзюба уже после прихода в «Локомотив» признавался, что ему без разницы с кем играть в составе сборной, главное – получить вызов.

Возможно, это всё-таки случится. Учитывая нынешнюю форму Артёма, которую очень сложно игнорировать.