Сергей Силкин: удивлюсь ли я победе «Акрона»? Это будет смешно для болельщиков «Динамо»

Бывший тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча первого этапа 1/2 финала Фонбет Кубка России (Путь регионов) с «Акроном».
«В кубковых играх не бывает фаворитов — всё зависит от того, как звёзды сойдутся. Очень часто бывает так, что есть фаворит, но он проигрывает. Конечно, я буду болеть за «Динамо» — хотелось бы, чтобы победили, поборолись за титул.
Поражение от «Сочи» не будет играть никакой роли. Это другой турнир. Готовясь к кубковой игре, нужно забыть обо всём, что происходит вокруг. Неслучайно очень часто бывает, что команды низших лиг проходят дальше за счёт лучшей концентрации. Тут всё зависит от того, у кого эта самая концентрация будет лучше, кто меньше ошибётся и первый воспользуется ошибкой соперника, — много факторов.
Удивлюсь ли я победе «Акрона»? Это будет смешно для болельщиков «Динамо». Думаю, что должны учиться на ошибках «Локомотива», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
- 4 апреля 2023
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