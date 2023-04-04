Президент «Урала» Иванов: не нужно менять формат Кубка России и изобретать велосипед

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов заявил, что действующий формат Кубка России не нужно менять.

«Не надо менять этот формат Кубка. У нас всю жизнь какие-то реформы — всегда что-то меняем. Мы только первый год играем в новом формате. Если так букмекеры будут вкладывать деньги, а команды зарабатывать, то почему нет? Да, тяжело играть через два дня, но к этому надо привыкать — в Европе все так играют. Любой футболист скажет, что лучше играть, чем тренироваться.

Сегодня мы такую реформу сделаем, завтра такую. Сегодня пять легионеров, завтра восемь, послезавтра 13. Зачем изобретать велосипед? Не нужно. Всё уже давно изобретено. Лучше посмотреть, как работает эта система. Преждевременно что-то менять», — передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.