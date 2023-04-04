Во Франции два болельщика получили тюремный срок за драку с полицией
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Двое болельщиков «Лиона» приговорены к тюремному сроку за драку с сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщает L'Equipe.
Один из фанатов приговорён к 10 месяцам тюрьмы, из которых четыре — условно. Второй получил восемь месяцев, из которых также четыре — условно. Двое других обвиняемых приговорены к восьми месяцам лишения свободы условно. Каждый из четырёх болельщиков также выплатит штраф в размере € 1500.
Инцидент произошёл 14 января во время матча 19-го тура чемпионата Франции, в котором «Лион» уступил «Страсбургу» со счётом 1:2. Болельщики пытались пробиться на поле, что вылилось в столкновение с полицией. В нынешнем сезоне Лиги 1 «Лион» располагается на девятой строчке турнирной таблицы.
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