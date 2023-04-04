«Челси» и «Ливерпуль» второй раз в сезоне АПЛ сыграли нулевую ничью

Сегодня, 4 апреля, в перенесённом матче 8-го тура английской Премьер-лиги встречались «Челси» и «Ливерпуль». Игра проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором (Манчестер). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск.

Матч завершился нулевой ничьей. Арбитр дважды отменял голы «Челси» после просмотра видеоповтора из-за нарушений правил.

Команды уже встречались в текущем сезоне английской Премьер-лиги. Матч 21-го тура проходил в Ливерпуле и также завершился нулевой ничьей.

В текущем сезоне чемпионата Англии «Челси» занимает 11-е место, набрав 39 очков по итогам 29 матчей. «Ливерпуль» располагается на восьмой строчке в таблице. Команда Юргена Клоппа набрала 43 очка в 28 встречах.