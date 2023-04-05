Шалимов — о матче «Динамо» — «Сочи»: удаление только помогло гостям

Российский тренер Игорь Шалимов высказался о матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Сочи» на выезде обыграл «Динамо» (2:0), несмотря на удаление голкипера Сослана Джанаева в середине первого тайма.
«Такое впечатление, что удаление только помогло гостям — команда естественным образом попала в свою среду, стала играть глубоко от обороны.
По удалению Джанаева. Важный дискуссионный момент — когда вратарю надо выходить в таких ситуациях, тем более когда идёт борьба защитника и атакующего игрока. Мой подход — вратарю не надо лезть в эту борьбу, дать шанс защитнику побороться, не мешать. Здесь, на мой взгляд, чёткий эпизод, когда есть ошибка вратаря. Другое дело, что «Динамо» не реализовало пенальти — Фомин пробил плохо. У бело-голубых в первом тайме были моменты, нагнетали, но «Сочи» чувствовал себя очень комфортно.
Второй гол — грубейшая ошибка Сазонова, который побежал в единоборство своего защитника и Джорджевича, а Макарчук бил из его зоны, которая оказалась пустой. Не случайно потом Сазонова Йоканович заменил, а после игры пояснил, что дело не в травме. Сазонов после гола стал разводить руками, но вопрос прежде всего к нему — простейший эпизод! Мы привыкли спрашивать с тренеров, но здесь огромные вопросы именно к игроку. Вопрос и к Дасе — он обладает хорошим пасом, но в одном из эпизодов не смог отдать простую, удобную для Гладышева, передачу — мягко, чтобы игрок пробил комфортно. А тут отдали «косуху», и Гладышеву было неудобно», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».
- 5 апреля 2023
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