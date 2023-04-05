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Каньисарес: возвращение Месси в «Барселону» означало бы изменение всей структуры клуба

Каньисарес: возвращение Месси в «Барселону» означало бы изменение всей структуры клуба
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Бывший вратарь сборной Испании Сантьяго Каньисарес заявил, что не верит в возвращение нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в «Барселону».

«Я не верю в возвращение Месси в «Барсу». «Барселона» долго оплакивала уход Месси, который был лучшим игроком в её истории, но уже успела оправиться. Был разработан проект на будущее, который работает и не рассчитан на то, что Лео вернётся. Возвращение Месси означало бы изменение всей новой структуры клуба. Я не думаю, что спортивная выгода «Барселоны» состоит в том, чтобы вернуть его. Хотя, честно говоря, я хочу, чтобы он играл в Ла Лиге», — приводит слова Каньисареса Marca.

35-летний Лионель Месси отказался от продления контракта с «ПСЖ», за который выступает с 2021 года, и покинет команду на правах свободного агента в конце текущего сезона.

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