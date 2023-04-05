Форвард «Айнтрахта» Коло Муани интересен «Реалу»
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«Реал» заинтересован в подписании нападающего «Айнтрахта» Рандаля Коло Муани, сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям источника, «Манчестер Юнайтед» и «Бавария» продолжают наблюдать за 24-летним французским игроком и не исключают возможности его приобретения в летнее трансферное окно. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным портала Transfermarkt, – € 65 млн.
Коло Муани перешёл в «Айнтрахт» летом 2022 года из «Нанта», подписав контракт с клубом до июня 2027 года. В текущем сезоне на счету француза 37 матчей во всех турнирах. В этих играх Коло Муани забил 19 голов и отдал 14 результативных передач.
Вчера, 4 апреля, «Айнтрахт» дома обыграл «Унион» в 1/4 финала Кубка Германии со счётом 2:0. Коло Муани отметился победным дублем.
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