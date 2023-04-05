«Непередаваемые ощущения». Игрок «Акрона» Савичев — о поддержке болельщиков в Кубке

Полузащитник футбольного клуба «Акрон» Константин Савичев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» поделился мнением о поддержке болельщиков в кубковой игре с московским «Динамо», которая состоялась вчера, 4 апреля.

«Ожидали, что будет такой ажиотаж. Заранее знали, что наше руководство организует поезд. Были приятно удивлены. Насколько я знаю, организовывали дополнительный вагон, потому что было много желающих. Непередаваемые ощущения, когда играешь на выезде, а за тебя столько людей переживают и поддерживают. Очень приятно. Хочется, чтобы эта традиция сохранилась не только на выезде, но и у нас на стадионе», — сказал Савичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Тольяттинский «Акрон» обыграл «Динамо» в серии пенальти со счётом 4:1 (основное время — 0:0) и вышел во второй этап 1/2 финала Пути регионов Кубка России. Константин Савичев исполнял первый удар в серии и переиграл голкипера хозяев Антона Шунина, отправив мяч в противоположный от вратаря угол.