«Непередаваемые ощущения». Игрок «Акрона» Савичев — о поддержке болельщиков в Кубке

Полузащитник футбольного клуба «Акрон» Константин Савичев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» поделился мнением о поддержке болельщиков в кубковой игре с московским «Динамо», которая состоялась вчера, 4 апреля.
«Ожидали, что будет такой ажиотаж. Заранее знали, что наше руководство организует поезд. Были приятно удивлены. Насколько я знаю, организовывали дополнительный вагон, потому что было много желающих. Непередаваемые ощущения, когда играешь на выезде, а за тебя столько людей переживают и поддерживают. Очень приятно. Хочется, чтобы эта традиция сохранилась не только на выезде, но и у нас на стадионе», — сказал Савичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Тольяттинский «Акрон» обыграл «Динамо» в серии пенальти со счётом 4:1 (основное время — 0:0) и вышел во второй этап 1/2 финала Пути регионов Кубка России. Константин Савичев исполнял первый удар в серии и переиграл голкипера хозяев Антона Шунина, отправив мяч в противоположный от вратаря угол.
- 5 апреля 2023
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