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«Нант» обыграл «Лион» и вышел в финал Кубка Франции во второй раз подряд

Завершился полуфинальный матч Кубка Франции, в котором «Нант» на своём поле одержал победу со счётом 1:0 над «Лионом».

Команде Антуана Комбуаре удалось сломить сопротивление соперника с помощью точного удара полузащитника Людовика Бласа с передачи Фабьена Сентонса на 57-й минуте матча.

Для «Нанта» участие в финальном матче Кубка Франции станет вторым подряд. В прошлом сезоне команда Комбуаре на полуфинальной стадии обыграла «Монако» по пенальти со счётом 4:2 (основное время — 2:2). В решающем поединке на «Стад де Франс» «Нант» праздновал победу, обыграв «Ниццу» со счётом 1:0. Победный мяч с пенальти в той встрече забил автор сегодняшнего решающего гола — полузащитник «канареек» Людовик Блас.

Во втором полуфинале Кубка Франции «Анси» сыграет с «Тулузой». Матч состоится в четверг, 6 апреля, начало — в 21:45 мск.