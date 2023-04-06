«Барселона» — «Реал»: видео всех голов ответного матча 1/2 финала Кубка Испании

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В ответном матче полуфинала Кубка Испании встречались «Барселона» и «Реал». Команды играли на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. Противостояние завершилось со счётом 4:0 в пользу гостей.

На 45-й минуте Винисиус Жуниор открыл счёт в матче. Он разыграл с Каримом Бензема стеночку внутри штрафной и пробил мимо Марка-Андре тер Штегена.

В начале второго тайма Карим укрепил преимущество хозяев. Лука Модрич покатил мяч на радиус штрафной, откуда Бензема беспрепятственно пробил низом в угол ворот.

Карим Бензема забил третий гол «сливочных» и довёл счёт до разгромного на 58-й минуте — он реализовал пенальти. Француз с «точки» пробил практически по центру ворот, а Марк-Андре тер Штеген завалился в угол.

На 81-й минуте форвард оформил хет-трик.