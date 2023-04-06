Широков: если «Торино» не выкупает Миранчука, надо возвращаться в «Аталанту» и доказывать

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков заявил, что полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку нужно возвращаться в клуб, учитывая, что «Торино» не хочет его выкупать.

«Если «Торино» не выкупает Миранчука, то надо возвращаться в «Аталанту» и доказывать, если он хочет остаться. Потом, возможно, получится подыскать другие варианты. До конца сезона есть время — он может себя ещё проявить. Задача у него не меняется.

Безусловно, он уровень как минимум среднего клуба Серии А — он это доказывает. Просто ему нужно обрести стабильность, как это говорили раньше. Профилактика травмы должна присутствовать в том, чтобы он их меньше получал и не выбывал на какое-то время. Важно держать свой уровень, показывать его. Если у него будет меньше мелких повреждений, то он сможет больше себя проявлять», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.