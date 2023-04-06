«Торино» не планирует выкупать Миранчука и Влашича — La Repubblica
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Итальянский «Торино» не планирует выкупать полузащитников Алексея Миранчука и Николу Влашича у «Аталанты» и «Вест Хэма» соответственно. Об этом сообщает La Repubblica.
По информации источника, «Торино» не собирается выплачивать € 15 млн за 25-летнего Влашича «Вест Хэму» и € 13 млн за 27-летнего Миранчука «Аталанте».
Оба полузащитника присоединились к туринскому клубу летом прошлого года на правах аренды. Футболисты должны будут вернуться в свои клубы по окончании текущего сезона.
Миранчук отметился четырьмя забитыми мячами и пятью результативными передачами в 23 сыгранных матчах. Влашич записал на свой счёт четыре гола и четыре голевых паса в 27 проведённых играх. Контракт российского футболиста с «Аталантой» действует до 2024 года.
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