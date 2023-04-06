«Это стало для меня сюрпризом». Левандовски — об увольнении Нагельсмана из «Баварии»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски прокомментировал увольнение Юлиана Нагельсмана с поста главного тренера мюнхенской «Баварии». Польский футболист заявил, что подобное решение руководства мюнхенцев стало для него сюрпризом.
«Увольнение Нагельсмана для меня стало сюрпризом. Лига чемпионов складывалась для «Баварии» великолепно. В Бундеслиге они играли, возможно, не на том уровне, на каком бы хотели, но титул был всё равно близок», — приводит слова Левандовского Sport Bild.
«Бавария» при Нагельсмане дошла до четвертьфинала Лиги чемпионов текущего сезона, не проиграв ни одного матча в рамках турнира. В Бундеслиге на момент увольнения специалиста мюнхенцы занимали второе место, отставая от «Боруссии» Дортмунд на одно очко.
Слишком адекватный Клопп, в меру адекватный Тухель. ХиТ#140
- 6 апреля 2023
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