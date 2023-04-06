Анчелотти: Бензема может выиграть ещё один «Золотой мяч»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высоко оценил выступление нападающего Карима Бензема в ответном полуфинале Кубка Испании с «Барселоной».

Матч завершился победой «Реала» со счётом 4:0, мадридский клуб оформил выход в финал турнира, а Бензема отметился хет-триком и голевой передачей.

«Он щёлкнул переключатель и проделал очень хорошую работу во время международной паузы. Его полезные качества играют решающую роль, когда он хорошо готов физически. Карим может выиграть ещё один «Золотой мяч», потому что он всё ещё один из лучших форвардов мира», — приводит слова Анчелотти Marca.

После международной паузы Карим Бензема оформил два хет-трика в двух матчах — с «Вальядолидом» (6:0) и с «Барселоной».