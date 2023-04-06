Эдерсон: «Манчестер Сити» способен выиграть все три турнира, в которых участвует

Вратарь сборной Бразилии и «Манчестер Сити» Эдерсон Мораес выразил уверенность в том, что его команда способна побороться за победу во всех турнирах, в которых принимает участие.

«Могу считать нынешний сезон хорошим и лично для себя, и для команды. Мы по-прежнему участвуем в трёх соревнованиях, и это действительно важно. Мы способны выиграть все эти турниры. В Премьер-лиге мы отстаём от «Ливерпуля», но нам ещё предстоит сыграть с ними дома, так что мы ещё в гонке. В Лиге чемпионов будет очень сложное противостояние с «Баварией». Это отличная команда с богатым еврокубковым опытом. В Кубке Англии будем играть с «Шеффилд Юнайтед».

Мы участвуем во всех соревнованиях, команда хорошо себя чувствует. После спада мы, кажется, вернулись к нашей лучшей форме и если продолжим в том же духе до конца сезона, то, на мой взгляд, у нас хорошие шансы во всех турнирах», — цитирует Эдерсона Sky Sports.