Кркич: тренироваться с Роналдиньо было большой честью, люди приходили на стадион ради него

Бывший нападающий «Барселоны» Боян Кркич признался, что для него было большой честью тренироваться в каталонском клубе рядом с легендарным бразильским форвардом Роналдиньо. Испанец признался, что не спал целую ночь накануне тренировки с основной командой.
«Для меня было большой честью тренироваться рядом с Роналдиньо. Люди приходили на стадион, чтобы увидеть именно его, хотя в мире миллионы футболистов. В «Барселоне» было 20 игроков, и они вызвали ещё троих из фарм-клуба, чтобы потренироваться с ними. Я был одним из этих троих. Перед тренировкой с основной командой я не спал целую ночь», — приводит слова Кркича «твиттер» Som I Serem FCB.
Роналдиньо играл за «Барселону» с 2003 по 2008 год. Боян Кркич является воспитанником каталонского клуба.
Роналдиньо разозлился на фристайлера, который прокинул ему мяч. Видео:
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