Мауро Икарди заявил о желании остаться в «Галатасарае»
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Аргентинский нападающий французского «ПСЖ» Мауро Икарди, выступающий на правах аренды за «Галатасарай», заявил о желании продолжать карьеру в турецком клубе.
«Я действительно очень сильно хочу остаться в Стамбуле. В «ПСЖ» я играл с лучшими футболистами мира, но ничего не слышал о себе. Здесь мне гораздо интереснее», — приводит слова Икарди TNT Sports Argentina.
30-летний Икарди связан контрактом с «ПСЖ» до июня 2024 года. Футболист в текущем сезоне сыграл за «Галатасарай» 17 матчей, в которых отметился 10 забитыми мячами и семью результативными передачами. В соглашении между клубами нет опции выкупа аргентинского нападающего. Интернет-портал Transfermarkt оценивает Икарди в € 18 млн.
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