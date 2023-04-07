«Рубин» не смог обыграть «Волгарь» на выезде

Сегодня, 7 апреля, состоялся матч 26-го тура Мелбет Первой лиги между «Волгарём» и «Рубином». Команды играли на стадионе «Центральный» в Астрахани. Клубы голов не забили, противостояние завершилось со счётом 0:0.

«Рубин» (47) занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги, «Волгарь» (38) находится на пятой строчке. «Балтика» (52) возглавляет турнирную таблицу Первой лиги. «Енисей» (43) располагается на третьем месте. «Алания» (41) занимает четвёртую позицию во втором по силе российском дивизионе.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Рубин» уже сообщил главному тренеру команды Юрию Уткульбаеву об увольнении и провёл переговоры с бывшим наставником московского «Торпедо» Андреем Талалаевым.