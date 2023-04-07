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Гильермо Очоа установил рекорд сезона Серии А в матче с «Интером»

Гильермо Очоа установил рекорд сезона Серии А в матче с «Интером»
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Вратарь «Салернитаны» Гильермо Очоа в матче 29-го тура чемпионата Италии с «Интером» отразил 10 ударов по своим воротам. Это рекорд сезона Серии А. Об этом сообщает Squawka. 37-летний мексиканец пропустил на шестой минуте, а затем отразил все удары.

Гильермо Очоа стал игроком итальянского клуба 2 января 2023 года, перейдя в статусе свободного агента. В 12 матчах за команду он пропустил 22 мяча и дважды сыграл «на ноль». Соглашение между сторонами рассчитано до конца сезона с возможностью продления ещё на два года.

«Салернитана» сыграла вничью в последних пяти матчах чемпионата Италии. Сейчас у команды 29 очков и 15-я строчка в турнирной таблице. В следующем туре «Салернитану» ждёт матч с «Торино».

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