«Фиорентина» готова летом отпустить Амрабата — агент

Марокканский полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат привлекает внимание многих тот-клубов Европы, включая «Барселону», которая пыталась арендовать игрока прошлой зимой. В конце концов «фиалки» отказались отдать хавбека в аренду с возможностью покупки, но в конце сезона шансы сменить обстановку у Амрабата повысятся, считает агент футболиста Мохамед Синух.

«Сейчас у нас нет никаких предложений на лето, но теперь, по крайней мере, «Фиорентина» готова их принимать. Это обещание президент клуба дал нам после того, как отклонил все предложения зимой.

Мы получили много предложений в январе, в том числе одно от «Манчестер Юнайтед». «Барса»? Босс «Фиорентины» отказал всем, потому что Софьян вырос в цене благодаря яркой игре на чемпионате мира», – цитирует агента Mundo Deportivo со ссылкой на интервью YouTube-каналу kora plus.