Сергей Юран объяснил, почему согласился на предложение «Пари НН»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран рассказал, как решился возглавить нижегородский клуб.

«Я получил приглашение от клуба, встретился сначала с генеральным директором Равилем Измайловым, а потом — с губернатором области. Принял решение в течение двух дней.

Отговаривал ли кто-то? Дело действительно непростое. Но я в подобных ситуациях бывал. Правда, те же «Химки» принял за неделю до начала чемпионата. Сейчас уже сезон в разгаре, но ничего страшного. В Хабаровск, например, я приходил, когда команда была в зоне вылета. В итоге решили задачу. Так что опыт, конечно, есть. Знал о потенциале «Пари НН», о возможностях игроков — всё по силам. Я и губернатору пообещал, и болельщикам: команда не покинет РПЛ. Парни справятся. А футболистам объяснил, что всё идёт от головы.

Не устал ли спасать команды от вылета? У меня такой характер. Чем сложнее задача, тем мне интереснее. Это всегда вызов для меня! Такая ситуация меня заводит!

Основная задача — сохранить место в РПЛ. Так её сформулировали губернатор и генеральный директор. Но для меня этого мало. Считаю, нам надо решить задачу, избежав стыков. Я так и сказал команде», — приводят слова Юрана «Известия».

«Пари Нижний Новгород» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков после 21 матча.