В «Ференцвароше» прокомментировали слухи о переходе Черчесова в «Динамо»

В венгерском «Ференцвароше» прокомментировали информацию, что российский главный тренер команды Станислав Черчесов может покинуть клуб и возглавить московское «Динамо». В Венгрии выразили уверенность, что россиянин предан своей работе с действующим чемпионом страны.

«Новости о том, что Станислав Черчесов может покинуть «Ференцварош» и возглавить московское «Динамо», — очередные слухи, которые мы никак не будем комментировать. Российский специалист предан работе в нашем клубе, и у него действующий контракт», — приводит сообщение пресс-службы «Ференцвароша» Sport24.

Ранее о возможном назначении Черчесова главным тренером «Динамо» сообщил известный журналист Нобель Арустамян. Контракт специалиста с «Ференцварошем» рассчитан до 2024 года.