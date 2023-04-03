Арустамян: на примете у «Динамо» есть Николич, и кое-кто говорит про Черчесова

Российский журналист Нобель Арустамян рассказал, кого московское «Динамо» рассматривает на пост главного тренера команды.

«Динамо» давно анализирует и изучает тренерский рынок. Есть (на примете) иностранный специалист, который уже работал в РПЛ. Николич. И кое-кто говорит про Черчесова», — сказал Арустамян в эфире «Коммент Шоу».

В данный момент Черчесов руководит венгерским клубом «Ференцварош». Команда под его руководством продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Венгрии сезона-2022/2023. Команда набрала 51 очко после 25 матчей.

По итогам 21-го тура Российской Премьер-Лиги московское «Динамо» занимает пятую строчку в турнирной таблице. Ранее команда со счётом 0:2 проиграла «Сочи» на домашнем стадионе.