Арустамян: на примете у «Динамо» есть Николич, и кое-кто говорит про Черчесова
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Российский журналист Нобель Арустамян рассказал, кого московское «Динамо» рассматривает на пост главного тренера команды.
«Динамо» давно анализирует и изучает тренерский рынок. Есть (на примете) иностранный специалист, который уже работал в РПЛ. Николич. И кое-кто говорит про Черчесова», — сказал Арустамян в эфире «Коммент Шоу».
В данный момент Черчесов руководит венгерским клубом «Ференцварош». Команда под его руководством продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Венгрии сезона-2022/2023. Команда набрала 51 очко после 25 матчей.
По итогам 21-го тура Российской Премьер-Лиги московское «Динамо» занимает пятую строчку в турнирной таблице. Ранее команда со счётом 0:2 проиграла «Сочи» на домашнем стадионе.
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