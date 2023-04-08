Тошич: желаю Акинфееву выиграть как минимум ещё одно чемпионство с ЦСКА

Бывший полузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич поздравил своего бывшего одноклубника вратаря Игоря Акинфеева с днём рождения, пожелав голкиперу выиграть ещё как минимум одно чемпионство с армейцами.

«Хотел бы поздравить Игоря с днём рождения! Желаю ему здоровья и чтобы он выиграл как минимум ещё одно чемпионство с армейцами. Очень скучаю по временам, когда я играл за ЦСКА. Всегда поддерживаю команду и передаю всем привет», – приводит слова Тошича Metaratings.

Сегодня, 8 апреля, Акинфееву исполнилось 37 лет. 35-летний Тошич играл за ЦСКА с 2010 по 2017 год, проведя за армейцев 241 матч, в которых забил 73 гола и сделал 59 результативных передач. Вместе с Акинфеевым сербский полузащитник выиграл семь трофеев.