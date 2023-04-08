Скоулз — о результативности «МЮ»: они должны найти усиление внутри команды

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз заявил, что нападающие команды должны забивать больше, чтобы претендовать на титул чемпиона Англии.

«Помимо поиска нового нападающего, «Манчестер Юнайтед» должен найти усиление внутри команды. Я думаю, что у них есть игроки, которые могут вносить больший вклад: Санчо, Антони, Гарначо. Они должны стремиться к 15 голам за сезон, если вы хотите бороться за чемпионский титул.

Когда я играл, у нас было четыре нападающих, забивавших 80 голов на всех. Маркус Рашфорд близок к этому, но другие не помогают ему. В таком случае это сложно.

Если Антони Марсьяль сможет оставаться в форме, а это очень важно, у него также будет 20–25 голов, если он отыграет весь сезон.

Я действительно думаю, что тен Хаг выйдет на трансферный рынок, но ему также нужно получать больше голов от своих фланговых игроков», — приводит слова Скоулза Daily Mail.