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Скоулз — о результативности «МЮ»: они должны найти усиление внутри команды

Скоулз — о результативности «МЮ»: они должны найти усиление внутри команды
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз заявил, что нападающие команды должны забивать больше, чтобы претендовать на титул чемпиона Англии.

«Помимо поиска нового нападающего, «Манчестер Юнайтед» должен найти усиление внутри команды. Я думаю, что у них есть игроки, которые могут вносить больший вклад: Санчо, Антони, Гарначо. Они должны стремиться к 15 голам за сезон, если вы хотите бороться за чемпионский титул.

Когда я играл, у нас было четыре нападающих, забивавших 80 голов на всех. Маркус Рашфорд близок к этому, но другие не помогают ему. В таком случае это сложно.

Если Антони Марсьяль сможет оставаться в форме, а это очень важно, у него также будет 20–25 голов, если он отыграет весь сезон.

Я действительно думаю, что тен Хаг выйдет на трансферный рынок, но ему также нужно получать больше голов от своих фланговых игроков», — приводит слова Скоулза Daily Mail.

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