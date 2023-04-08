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Сергей Степашин: останется ли Йоканович в «Динамо»? Всё у нас впереди

Сергей Степашин: останется ли Йоканович в «Динамо»? Всё у нас впереди
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Член попечительского совета общества «Динамо» Сергей Степашин высказался о будущем главного тренера Славиши Йокановича в московской команде.

«Как и обещал — хорошая игра. Останется ли Йоканович? Всё у нас впереди», — передаёт слова Степашина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Славиша Йоканович возглавил «Динамо» в июне 2022 года, заняв вакантное место после ухода немца Сандро Шварца. Под руководством Йокановича «Динамо» в 22 матчах чемпионата России набрало 36 очков и занимает в турнирной таблице шестое место. В Фонбет Кубке России московская команда вылетела в Путь регионов от тольяттинского «Акрона». В следующем матче «Динамо» сыграет дома с «Пари НН». Игра состоится 15 апреля на «ВТБ Арене».

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