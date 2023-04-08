«ПСЖ» обыграл «Ниццу», у Месси гол и голевая передача
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Завершился матч 30-го тура чемпионата Франции, в котором «Ницца» принимала «ПСЖ». Гости одержали победу со счётом 2:0.
На 26-й минуте Лионель Месси открыл счёт после передачи Нуну Мендеша. На 76-й минуте Месси выступил в роли ассистента, а мяч в сетку ворот соперника отправил Серхио Рамос.
Матч команд в первом круге завершился победой «ПСЖ» со счётом 2:1, Месси также отметился голом в той игре.
«ПСЖ» лидирует в чемпионате Франции нынешнего сезона, набрав 69 очков в 30 матчах и опережая идущий вторым «Ланс» на шесть очков. «Ницца» располагается на восьмой строчке турнирной таблицы, у команды 45 баллов.
В следующем матче чемпионата Франции «ПСЖ» сыграет дома с «Лансом», а «Ницца» отправится в гости к «Бресту».
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