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«Ницца» — «ПСЖ» 0:2, результат матча 30-го тура чемпионата Франции, 8 апреля 2023 года

«ПСЖ» обыграл «Ниццу», у Месси гол и голевая передача
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Завершился матч 30-го тура чемпионата Франции, в котором «Ницца» принимала «ПСЖ». Гости одержали победу со счётом 2:0.

На 26-й минуте Лионель Месси открыл счёт после передачи Нуну Мендеша. На 76-й минуте Месси выступил в роли ассистента, а мяч в сетку ворот соперника отправил Серхио Рамос.

Матч команд в первом круге завершился победой «ПСЖ» со счётом 2:1, Месси также отметился голом в той игре.

«ПСЖ» лидирует в чемпионате Франции нынешнего сезона, набрав 69 очков в 30 матчах и опережая идущий вторым «Ланс» на шесть очков. «Ницца» располагается на восьмой строчке турнирной таблицы, у команды 45 баллов.

В следующем матче чемпионата Франции «ПСЖ» сыграет дома с «Лансом», а «Ницца» отправится в гости к «Бресту».

Франция - Лига 1. 30-й тур
08 апреля 2023, суббота. 22:00 МСК
Ницца
Ницца
Окончен
0 : 2
ПСЖ
Париж
0:1 Месси – 26'   0:2 Рамос – 76'
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