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В «Крыльях Советов» прокомментировали победу над «Сочи». Команда выиграла впервые с ноября

В «Крыльях Советов» прокомментировали победу над «Сочи». Команда выиграла впервые с ноября
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Спортивный директор самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал победу команды со счётом 2:1 в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи».

«Эмоции от победы над «Сочи» самые положительные. У нас есть удовлетворение от результата. В то же время понимаем, что получилась не самая качественная игра. Но мы были уверены, что с той игрой, которая была в последних матчах, очки и забитые мячи придут.

Настрой на следующие матчи в РПЛ с «Химками» и «Пари НН» самый положительный. Но сейчас все мысли о восстановлении. У нас были достаточно энергозатратные матчи. В первую очередь ребятам нужно восстановиться», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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