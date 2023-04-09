В «Крыльях Советов» прокомментировали победу над «Сочи». Команда выиграла впервые с ноября
Поделиться
Спортивный директор самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал победу команды со счётом 2:1 в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи».
«Эмоции от победы над «Сочи» самые положительные. У нас есть удовлетворение от результата. В то же время понимаем, что получилась не самая качественная игра. Но мы были уверены, что с той игрой, которая была в последних матчах, очки и забитые мячи придут.
Настрой на следующие матчи в РПЛ с «Химками» и «Пари НН» самый положительный. Но сейчас все мысли о восстановлении. У нас были достаточно энергозатратные матчи. В первую очередь ребятам нужно восстановиться», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Комментарии
- 9 апреля 2023
-
17:58
-
17:55
-
17:53
-
17:52
-
17:38
-
17:34
-
17:29
-
17:12
-
17:00
-
16:55
-
16:54
-
16:45
-
16:30
-
16:23
-
16:09
-
16:08
-
16:07
-
16:03
-
16:00
-
15:58
-
15:53
-
15:45
-
15:35
-
15:32
-
15:30
-
15:24
-
15:20
-
15:15
-
15:06
-
15:00
-
14:49
-
14:46
-
14:44
-
14:36
-
14:23
Партнерский контент