Владимир Федотов прокомментировал разгромную победу ЦСКА над «Химками»

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов объяснил замену Заболотного.

«У соперника была смена тренера. Гадали, что придумает новый тренер. Начало матча ознаменовалось нервозностью, но после гола всё сложилось, стали увереннее контролировать ход матча. Не хватало точных передач с фланга, но забили второй гол и окончательно пришли в себя

Замена Заболотного связана с тем, что в предыдущих матчах Антон проделал очень много работы, снимает огромный пласт давления на оборону. По игре с «Крыльями» было видно, что накопилась усталость, поэтому дали отдохнуть», – передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

ЦСКА в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги принимал подмосковные «Химки» и одержал уверенную победу со счётом 3:0.