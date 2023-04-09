«Монако» потерял очки в Нанте, выиграв первый тайм в два мяча

Сегодня, 9 апреля, проходят матчи 30-го тура французской Лиги 1. В 18:00 мск «Нант» принимал на своём поле «Монако» и добыл ничью, сумев отыграть отставание в два гола.

На 21-й минуте встречи счёт открыл Аксель Дисаси, на 30-й удвоил преимущество гостей Элиот Матазо. В обоих случаях ассистентом выступил крайний защитник монегасков Каю Энрике. Во втором тайме «канарейки» переломили ход игры. Мостафа Мохамед с передачи Людовика Бласа сократил отставание в счёте до минимального, а за десять минут до конца основного времени Блас отличился сам, принеся команде одно очко.

Александр Головин провёл на поле 80 минут и был заменён сразу после второго гола «Нанта».

У «Монако», который занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Франции, 58 очков после 30 матчей. Команда Филиппа Клемана упустила шанс догнать по очкам «Марсель». «Нант», в активе которого 31 очко, остался на 14-м месте таблицы.