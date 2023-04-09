Игрок «Вильярреала» Баэна заявил в полицию на Вальверде

Игрок «Вильярреала» Алекс Баэна обратился в полицию с заявлением на полузащитника мадридского «Реала» Федерико Вальверде, об этом сообщает Marca, ссылаясь на радиостанцию Onda Cero.

Напомним, Баэна повздорил с уругвайцем после матча чемпионата Испании «Реал» – «Вильярреал», который завершился волевой победой гостей со счётом 3:2. В результате ссоры Вальверде ударил Баэну по лицу. У игрока «Вильярреала» была возможность подать жалобу в полицию, в дисциплинарный комитет турнира или в обе инстанции. Баэна решил добиваться правосудия в полиции.

Дело, таким образом, будет иметь уголовное производство, и никакого спортивного наказания для Вальверде не последует. Если бы Баэна обратился в дисциплинарный комитет, комиссия могла бы вынести свой вердикт, опираясь на показания свидетелей. Обычно основным источником информации в таких делах служит протокол, подписанный арбитром, но, поскольку инцидент произошёл после игры и вне футбольного поля (рядом с клубным автобусом «Вильярреала» на стоянке «Бернабеу»), судья этого уже видеть не мог.

«Вильярреал» также решил не подавать жалобу и предоставил полную свободу действий Баэне, который в воскресенье, 9 апреля, посетил полицейский участок в Кастельоне.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.