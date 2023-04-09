«Хоффенхайм» обыграл «Шальке-04» в матче 27-го тура Бундеслиги

Завершился матч 27-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Хоффенхайм» и «Шальке-04». Команды играли на стадионе « ПреЦеро Арена» в Зинсхайме (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Йёлленбеком Маттиасом. «Хоффенхайм» одержал победу со счётом 2:0.
На 22-й минуте полузащитник гостей Алекс Крал отправил мяч в собственные ворота. На 71-й минуте форвард «Хоффенхайма» Ила Бебу реализовал пенальти — 2:0.
«Хоффенхайм» занимает 14-е место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2022/2023, набрав 28 очков после 27 матчей. «Шальке-04» находится на последней, 18-й строчке, заработав 21 очко.
Ранее «Штутгарт» одержал победу в матче с «Бохумом». Команды играли на стадионе «Воновия Рурштадион» в Бохуме (Германия). Встречу облуживала бригада арбитров во главе с Франком Вилленборгом. «Штутгарт» выиграл со счётом 3:2.
В составе гостей отличились Хироки Ито, Серу Гирасси и Йоша Вагноман. За хозяев забили Кевин Штёгер (с пенальти) и Филипп Хофман.
«Бохум» занимает 15-е место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2022/2023, набрав 26 очков после 27 матчей. «Штутгарт» поднялся на 16-ю строчку, заработав 23 очка. В чемпионате Германии лидирует мюнхенская «Бавария» (58).
- 9 апреля 2023
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