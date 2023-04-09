Семак отреагировал на то, что Дзюба не пожал ему руку после матча «Локомотив» — «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал эпизод после победного матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:1). Наставник сине-бело-голубых протягивал руку форварду железнодорожников Артёму Дзюбе, но тот его проигнорировал — возможно, не заметив специалиста. Ранее Дзюба, выступавший в своё время под руководством Семака за «Зенит», заявил, что не общается со специалистом.
«Ничего. Это его абсолютно желание. Был бы не против, чтобы он три забил, а мы бы выиграли 4:3. Отношение у меня ко всем хорошее, а у каждого отношение ко мне своё.
Знали, что давно не выигрывали у «Локомотива» в Москве. С этой командой матчи складываются сложно. Наша работа — делать лучшее, что можем», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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